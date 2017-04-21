Ярославль, 21 апреля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В ярославском Дворце бракосочетания чествовали семейные пары, отметившие юбилеи свадеб. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Награждение юбиляров в Ярославле

Поздравления и подарки от родственников, руководства города, депутатов муниципалитета и священнослужителей получили 12 семейных пар. Семьи Иваницких, Ткаченко и Платоновых отметили 60-летие совместной жизни, Костерины и Плотниковы — 55-ю годовщину, Марковы, Зайцевы, Давыдовы, Степановы, Пановы, Щетинины и Чистовы — золотые юбилеи. Каждую из этих пар чествовали по индивидуальному сценарию, отражающему их знакомство и совместную жизнь.

В торжественной церемонии принял участие депутат муниципалитета Ярослав Юдин. Он вручил виновникам торжества поздравительные адреса от имени депутатов муниципалитета. Юдин отметил, что каждая семейная пара имеет свой секрет прочности отношений, пронесенный сквозь жизненные испытания, житейские проблемы и совместные победы.

«Этот секрет должен быть не только передан по наследству детям и внукам, но и должен стать ориентиром для всех поколений ярославцев», — отметил депутат.

На память супруги, отметившие юбилеи свадеб, оставили подписи в Почетной книге юбиляров города Ярославля. Стоит отметить, что этот праздник уже стал традиционным. С 2012 года более 200 пар ярославцев при большом скоплении гостей отпраздновали золотые, изумрудные и бриллиантовые юбилеи свадеб. Всего была проведена 21 церемония. 131 семья отметила 50-летие совместной жизни, 45 пар — 55-летие и 26 пар — 60-летие. Одна чета ярославцев провела вместе 70 лет жизни.