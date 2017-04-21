Ярославль, 21 апреля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта обратились к властям Ярославской области с просьбой оказать содействие в ремонте установленного в деревне Брынчаги Переславского района памятника уроженцу этой деревни, советскому инженеру-конструктору Михаилу Кошкину, который создал танк Т-34. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ярославское отделение ОНФ Памятник Михаилу Кошкину

В 2010 году этот памятник полностью реконструировали, спустя пять лет реконструировали еще раз. Но сейчас у него неприглядный вид: панели отходят и местами повреждены, внизу валяются фрагменты облицовки, столбы ограды покосились. Жители деревни обратились в региональное отделение ОНФ. Они беспокоятся, что очередную годовщину Победы монумент, посвященный памяти их великого земляка, встретит в таком состоянии.

В администрации Нагорьевского сельского поселения активистам движения сообщили, что памятник на гарантии и подрядчик пообещал в ближайшее время привести его в порядок. Общественники направят письмо в правительство области с просьбой взять ситуацию на контроль.

«Этот памятник постоянно ремонтируют, но делают это спустя рукава. Мы обратились в правительство Ярославской области, чтобы его привели в нормальный вид до дня Победы и желательно, чтобы это сделала не та же фирма, которая его чинит. В идеале, хотелось бы, чтобы поставили более достойный этого человека памятник. Танку Т-34 ставят монументы на огромных пьедесталах, а их создателю поставили местечковый, незаметный памятник», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.