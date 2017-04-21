Тбилиси, 21 апреля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который находится с официальным визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече присутствовали представители администрации президента, секретарь Совбеза Грузии и члены венгерской делегации.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Виктор Орбан

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Виктора Орбана за поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны обсудили вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и предстоящий саммит НАТО.

Премьер Венгрии назвал Грузию частью европейской цивилизации, страной, имеющей высокую идентичность. Виктор Орбан выразил интерес и желание усиления и развития с Грузией сотрудничества в сферах экономики и торговли. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере образования. Особое внимание стороны уделили экономическому потенциалу Грузии и ее роли связующего звена между Европой и Азией.

Премьер-министр Венгрии заявил на встрече о готовности поддержать на предстоящем саммите НАТО позиции Грузии, сообщил журналистам после встречи секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили.

«Орбан также заявил, что видит Грузию в едином европейском пространстве как с точки зрения безопасности, так и в качестве важнейшего торгово-геополитического партнера», — отметил Раквиашвили.