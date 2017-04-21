Чебоксары, 21 апреля, 2017, 16:28 — ИА Регнум.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС Чебоскарская ГЭС 21 апреля 2017 года

В условиях половодья для поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных отметок 63,0 — 63,3 м Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») 21 апреля начала холостой сброс воды: открыла один из 18 донных водосбросов. Об этом сообщили в пресс-службе ИА REGNUM гидростанции.

С 13 апреля гидростанция перешла в базовый (круглосуточный без останова гидроагрегатов) режим работы. Это позволяло пропускать достаточный объем воды. Однако с 21 апреля из-за роста приточности в Чебоксарское водохранилище (за предыдущие сутки она увеличилась на 560 м³/с и достигла 9630 м³/с), станция уже не имела возможности сохранять уровень верхнего бьефа на разрешенной отметке 63,3 м, пропуская поступающую воду только через гидроагрегаты. Чтобы поддерживать уровень верхнего бьефа в заданном диапазоне, было принято решение начать холостой сброс — открыть для этого донный водосброс гидроагрегата № 10.

В пресс-службе подчёркивают, что Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), поэтому она испытывает дефицит аккумулирующей (свободной) емкости около 5 км³. У станции нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, ГЭС пропускает практически транзитом.

О начале холостого сброса воды Чебоксарская ГЭС сообщила Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Марий Эл, что предусмотрено соглашением об информационном взаимодействии.

В настоящее время среднесуточный расход воды составляет 7730 м3/с, из которых на холостые сбросы приходится 780 м3/с. Уровень верхнего бьефа — 63,25 м, нижнего — 54,16 м. Боковой приток в Чебоксарское водохранилище — 6110 м3/с, суммарный — 9940 м3/с. В ближайшие дни динамика изменений суммарного притока в Чебоксарское водохранилище будет определяться расходами Нижегородской ГЭС. Согласно прогнозу, 22 апреля суммарный приток составит 7760 м³/с, боковой — 6110 м³/с. При этом сохраняется возможность дальнейшего регулирования водного режима донными водосбросами Чебоксарской ГЭС.

Половодье — один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.

Холостой сброс — это вода, сбрасываемая через водосбросы мимо турбин. Холостые сбросы проводятся в тех случаях, когда объемы необходимого пропуска воды через сооружения ГЭС превосходят пропускную способность турбин.