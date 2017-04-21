Нью-Дели, 21 апреля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Грузовик протаранил группу фермеров в индийском штате Андхра-Прадеш, 14 человек погибли, 21 апреля сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

Грузовик на полном ходу врезался в электрический столб, прежде чем наехать на группу фермеров, которые собрались возле полицейского участка в округе Читтур, заявил представитель полиции Р. Джаялакшми.

«Водитель грузовика был пьян. Он ехал на высокой скорости и врезался в электрический столб рядом с полицейским участком», — заявил Джаякакшми.

«Произошедшее нельзя назвать террористическим актом, это чистая случайность, он — местный водитель», — добавил представитель полиции.

Несколько фермеров получили удар током. По меньшей мере 17 человек ранены. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в последние несколько месяцев в странах Европейского союза произошла серия нападений исламистских боевиков с использованием транспортных средств. Эти нападения вызвали озабоченность правоохранительных органов по всему миру в связи с риском повторения аналогичных атак.