Москва, 21 апреля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предлагают более детально урегулировать вопросы, касающиеся основания отмены решения о приеме в гражданство Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

AndrewSamuel Российский паспорт

Предлагается установить, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, если целью приобретения гражданства Российской Федерации являлся подрыв основ конституционного строя государства, что выразилось в совершении преступления (приготовлении к преступлению, покушении на преступление) террористической или экстремистской направленности и это подтверждено судебным приговором, отмечают парламентарии.

«Принятие федерального закона позволит эффективно реализовать принцип несовместимости приобретения статуса гражданина Российской Федерации с осуществлением террористической и экстремистской деятельности», — указали авторы.

Кроме того, поправки вносятся и в УПК. Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений. Копии приговора направляются в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.

В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них — обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Предлагаемые изменения позволят ограждать общество от лиц, стремящихся получить российское гражданство в целях осуществления противоправной, террористической деятельности, и обеспечат дополнительные меры по защите граждан от терроризма», — отметил парламентарий.

Авторами выступили Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенников («Единая Россия»), замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.