Москва, 21 апреля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Законопроект о новых основаниях для аннулирования решения о приеме в гражданство РФ — заподозренным в терроризме — внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Ru.m.wikipedia.org Российский паспорт

Законопроектами устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя Российской Федерации. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

Согласно первоначальной редакции, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 27 —280, 2821—2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение».

Однако накануне законопроект был отозван авторами.