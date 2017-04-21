Мадрид, 21 апреля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Испанские монархи согласовали свой государственный визит в Великобританию на 12−14 июля, сместив срок более чем на месяц от прежней даты, установленной с 6 по 8 июня, сообщает испанское издание El Mundo.

Presidencia de la República Mexicana Испанская королевская чета

Официальная причина переноса визита связана с объявлением британским премьер-министром Терезой Мэй парламентских выборов и назначением их на 8 июня, — дату, которая совпала бы с последним запланированным днем визита в Великобританию испанской королевской четы.

Согласно источникам в британском королевском доме, решение о переносе визита было согласовано лично королем Испании Филиппом VI и королевой Великобритании Елизаветой II.

Этот государственный визит в Великобританию, первый за более чем 30 лет, откладывается уже второй раз. Ранее он был запланирован на 8−10 марта 2016 года, но за месяц до него был отложен по инициативе испанского правительства «в связи с процессом формирования нового правительства» в Испании, как потом объяснило Министерство иностранных дел Испании в своем официальном заявлении.

Напомним, что 10 января 2017 года на официальном сайте британской королевской семьи появилось сообщение о смерти 90-летней королевы Елизаветы II. Однако через некоторое время пост был удален, и руководство официального портала британской королевской семьи не стало комментировать публикацию данной информации.