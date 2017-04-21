Кито, 21 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум.

Двенадцатичасовая работа членов Национального Избирательного Совета (Consejo Nacional Electoral — CNE) по проверке правильности заполнения бюллетеней избирателями на участках, указанных в апелляциях оппозиции (1 275 450 голосов, 11,2% от общего количества участников выборов) принесла следующие результаты: кандидат от Alianza PAÍS Ленин Морено получил 51,16% голосов, представитель консерваторов Гильермо Лассо — 48,84%.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Таким образом, отмечает издание, избранный президентом Морено не только не ухудшил свой результат, а наоборот, увеличил его на 0,02%.

Представители проигравших, несмотря на свою инициативу пересчета и согласие победителей, своих наблюдателей в Совет не прислали.

«Не вижу смысла участия моих людей в этом шоу корреистов», — объяснил отказ Лассо. (Корреисты — последователи политики предыдущего президента Эквадора Рафаэля Корреа. Ленин Морено — один из них — прим. ИА REGNUM ). Кроме того, проигравший кандидат не забыл воспользоваться представившейся ему возможностью уколоть противника, заявив, что оппозиция требовала перепроверить 100% бюллетеней, а «CNE сделал это только в отношении десятой части, выбрав округа на свое усмотрение».

24 мая Ленин Морено официально вступит в должность президента Эквадора.

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