Киев, 21 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум.

Доля государства в банковской системе Украины должна составлять не более 30%, заявила руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева на круглом столе в Вашингтоне, передает «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Круглый стол «Реформы банковского сектора на Украине: достижения, вызовы и прогнозы» прошел в аналитическом центре Atlantic Council 21 апреля 2017 года.

По словам Гонтаревой, доля государства более чем 50% в банковской сфере привела к «нездоровой конкуренции на рынке», поэтому ее нужно уменьшить.

Глава НБУ сказала, что у регулятора уже есть предложения, каким образом уменьшить роль государства во владении банками и увеличить роль частных инвесторов.

«Мы должны сделать банковский сектор привлекательным для инвесторов снова», — уверена руководитель Нацбанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению Валерии Гонтаревой, она уходит в отставку 10 мая 2017 года. Гонтарева добавила, что может уйти раньше, если такое решение примет Верховная рада.

При этом многие эксперты считают, что правление Гонтаревой катастрофически сказалось на экономике страны и банковской сфере в частности.

Украинский журналист Александр Дубинский заявил, что ФБР (американская спецслужба) подозревает Гонтареву в «разворовывании денег финансовой помощи от США и МВФ».

Глава ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин считает, что ущерб украинской экономике, нанесенный Гонтаревой, составил 500 млрд гривен (1 трлн рублей).