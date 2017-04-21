Тбилиси, 21 апреля, 2017, 13:55 — ИА Регнум. «У наших стран прекрасные политические отношения, но о сотрудничестве в сфере торговли я этого сказать не могу», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Тбилиси после встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили. Он подчеркнул необходимость дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества и выразил готовность поощрения венгерских инвестиций в грузинскую экономику.

European People's Party Виктор Орбан

«Мы должны использовать наши прекрасные политические отношения и перенести их в экономику. У нас есть желание принять участие в модернизации вашей экономики, углублении торговых взаимоотношений», — заявил Орбан и пообещал, что в дальнейшем эта поддержка будет усилена.

Он также сообщил, что пригласил грузинского премьера на саммит, который состоится в Венгрии в сентябре этого года.

Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном прибыла в Тбилиси с официальным визитом 20 апреля вечером.