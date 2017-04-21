Калининград, 21 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В мэрии Калининграда, согласовавшей акцию протеста «Надоел!» против участия Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, рекомендовали несогласным с таким решением обратиться в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью мэрии Калининграда Владимир Абрамов.

Мартовская акция сторонников Навального напротив мэрии Калининграда

«Закон соблюдён? Соблюдён. По-моему, Конституцию Российской Федерации ещё никто не отменял, — сказал Абрамов. — Не надо создавать проблем на ровном месте, — такова наша позиция. Если кто-то считает, что в данном случае мы нарушили закон, пусть подаёт в суд».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне организаторы акции в Калининграде опубликовали письмо за подписью и.о. главы города Натальи Дмитриевой, в котором согласовано проведение пикета в воскресенье, 29 апреля, у Памятного знака землякам-космонавтам на проспекте Мира. В документе мэрии указана и заявленная цель пикетчиков — цитата — «Выражение несогласия с политикой местных властей и солидарности с Всероссийской акцией «Надоел!»

Чиновники проинформировали организатора акции о «норме предельной заполняемости территории — не более двух человек на один квадратный метр». По данным Абрамова, речь идёт о количестве не более 50 человек.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что акции, которую проводит «Открытая Россия», предшествовало открытие филиала этого движения в Калининграде. В число активистов, например, вошёл известный в Калининграде сепаратист, ранее судимый за экстремизм Александр Оршулевич из НКО «Балтийский авангард русского сопротивления», выступающего за переименования Калининград в Кёнигсберг, с уточнением, что «Кёнигсберг — это Европа, а Калининград — это Азия». Отметим также, что соорганизатор акции в блогосфере, некий Вадим Ищуков также позиционирует себя, как «кёнигсбержец» (в частности в соцсети «Вконтакте» в качестве своей аватарки он разместил флаг Восточной Пруссии, указав родной город — Кёнигсберг).

Открытие калининградской ячейки «Открытой России» состоялось сразу после т.н. «Димонстрации» — несанкционированной акции протеста сторонников Навального в центре Калининграда напротив мэрии. Одним из участников был предприниматель Юрий Тихомиров (он пришёл с кроссовками наперевес, как того просил Навальный), возглавивший затем отделение «Открытой России» в Калининграде.

Тогда член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал прогноз о том, что незаконная акция необходима лишь для того, чтобы «Калининград прогремел на всю страну и, как следствие, был положительно решён вопрос о создании регионального штаба Навального в российском эксклаве».

Стоит уточнить, что Навальный и «Открытая Россия» тесно взаимосвязаны друг с другом. На минувшей неделе в эстонской столице прошла конференция «Открытой России», где было принято решение поддержать Навального в качестве кандидата на президентские выборы-2018.

Организаторы акции в Калининграде распространяют видеоролик, где манипулируют фактами, призывая жителей региона выступить против Путина.

В частности авторы ролика сообщают, что калининградцам «надоели постоянные политически конфликты с соседями», намеренно не уточняя, что «политические конфликты» спровоцированы, прежде всего, руководством Литвы и Польши, а не России. Именно Варшава первой отменила льготное приграничное передвижение между жителями северных воеводств Польши и российской Калининградской области. Именно Варшава инициировала снос памятников советским воинам-освободителям Польши от фашизма. Президент Литвы же назвала Россию «террористическим государством», а до этого Литва арестовала калининградского военного пенсионера Юрия Меля и теперь судит по делу, не имеющему даже юридической состоятельности.

В данном ролике также утверждается, что калининградцам «надоела армия силовиков, БТРы, танки и военные учения прямо на улицах Калининграда». При этом, не указывается, что речь идет об антитеррористических мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности горожан в виду совсем не теоретических террористических угроз (буквально вчера в Калининграде был отменен традиционный велопробег, поскольку спецслужбы заявили о невозможности обеспечить его безопасность).

Также в ролике присутствуют нотки регионального сепаратизма, когда говорится о том, что «нам снова прислали губернатора из Москвы».