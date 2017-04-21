Москва, 21 апреля, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы о дислокации войск внутри России не относящимися к категории публичных и не стал комментировать сообщения о стягивании к границе с КНДР вооруженных сил РФ.

Stanislav Kozlovskiy Танк на железнодорожной платформе

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — так Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о переброске сил и техники к границе с КНДР на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.

О якобы отправке дополнительных сил и техники ранее сообщила британская газета Daily Mail. На видео, приводимом изданием, было показано перемещение военной техники на железной дороге и пролет вертолета.

Дальневосточный портал DVhab.ru также сообщил о том, что в редакцию жители Приморского края присылают фото и видео о переброске техники. По их данным, составы идут с воинской техникой на платформах.

Рост напряжённости на Корейском полуострове начался после того, как США в начале апреля сосредоточили ударную военно-морскую группировку у берегов КНДР, заявив о намерении противодействовать разработкам баллистических ракет и ядерным испытаниям Пхеньяна.