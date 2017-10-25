Санкт-Петербург, 25 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 октября Временное правительство поручило министру труда Гвоздеву вступить в переговоры с профсоюзом бастующих рабочих кожевенной промышленности для ликвидации забастовки.

Оноре Домье. Гаргантюа. 1831

После долгих прений принят законопроект министерства труда об отмене штрафов, налагаемых предпринимателями на рабочих в административном порядке за упущения по службе и о замене их судебным взысканием за причиненные убытки, причем Гвоздеву поручено выработать ряд проектов и мер к поднятию производительности труда на промышленных предприятиях.

Газета «Новая Русь» требует смещения Керенского, создания промежуточной власти из

«…безупречных всенародных русских имен, как Алексеев (генерал), Г. Плеханов, епископ Андрей Уфимский, Чайковский, Николай Морозов, имена яркой заслуги боевого казачества и др… которая вызовет Корнилова, снимет с него обвинения… [и проведет его] на святое место представителя всей Руси».

В предпарламенте продолжались прения по вопросу обороны страны. Вопрос об эвакуации Петрограда постановлено передать на обсуждение в комиссию по обороне, где сделают сообщение Керенский и другие члены правительства.

На ночном заседании комиссии предпарламента по обороне по вопросу об эвакуации правительства в Москву принята следующая резолюция:

«Заслушав сообщения Временного правительства о стратегическом положении на Северном фронте, в связи с возможной эвакуацией Петрограда, комиссия по обороне констатирует: 1) что Временное правительство заявило о своем намерении защищать Петроград до последней возможности; 2) что Временное правительство в нынешнем тяжелом положении страны считает необходимым оставаться в Петрограде до тех пор, пока столице не угрожает непосредственной военной опасности; 3) что не только Временное правительство само остается в Петрограде, но и Учредительное собрание правительство предполагает созвать в Петрограде. Вполне соглашаясь с мнением Временного правительства, комиссия предлагает правительству срочно обратиться с соответственным обращением к населению».

Тем не менее началась эвакуация правительственных учреждений из Петрограда. Канцелярией представлен план ее эвакуации, рассчитанный на двухнедельный срок.

Иногородним отделом ЦИК опубликовано предложение обсудить на местах и телеграфировать свое отношение к «наказу» Скобелеву и к парламенту. Иногородний отдел сообщает, что

«участие делегации ЦИК имеет целью произвести давление на союзников с целью побудить их присоединиться к нашей формуле и усилить мобилизацию международного пролетариата в борьбе за достижение мира; возлагая надежды на ликвидацию войны через Стокгольмскую конференцию, Скобелев будет отстаивать в Париже устранение препятствий к поездке делегатов союзников в Стокгольм; успех миссии обусловлен отношением всероссийской демократии…

Опубликование наказа учтется солдатскими массами как вступление в мирные переговоры. Возможны тяжелые последствия. Разъясните, что в этой фазе войны особенно необходима стойкость фронта и недопущение дальнейшего продвижения немцев. Усильте отправку пополнений, интенсифицируйте обучение».

От предпарламента ЦИК ждет, что он сделает власть ответственной перед ним, поможет созвать в срок Учредительное собрание, заставит правительство признать мирную программу ЦИК и облегчит борьбу с анархией и погромами.

Федор Дан, Матвей Скобелев и Ираклий Церетели

Исполкомом Всероссийского Совета крестьянских депутатов принята резолюция, считающая, что решение вопроса о переходе власти в руки Советов на Всероссийском съезде Советов за полтора месяца до Учредительного собрания, единственного правомочного всевластного хозяина земли русской, «будет не только вредной, но и преступной затеей, гибельной для родины и революции».

На закрытом заседании Исполнительного Комитета Петроградского Совета голосами всех против двух меньшевиков вынесено постановление об организации Военно-Революционного Комитета и принято выработанное Военным отделом Совета «положение» о нем. По «положению» в задачи Комитета входит:

«Определение минимума боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны Петрограда и не подлежащих выводу, учет и регистрация личного состава гарнизонов Петрограда и его окрестностей и предметов снаряжения и продовольствия, разработка плана работ по обороне Петрограда, меры по охране города от погромов и дезертирства, поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины».

В состав Комитета входят президиумы пленума Совета и солдатской секции и представители ряда военных, рабочих и партийных организаций; при нем и Военном отделе для поддержания тесной связи с частями гарнизона организуется гарнизонное совещание.

На съезде Советов Северной области немногочисленная фракция меньшевиков, основываясь на решении бюро ЦИК считать съезд частным совещанием, отказалась принимать участие в работе и осталась только для информации. По этому заявлению съездом принята резолюция, указывающая на несоответствие постановления бюро ЦИК действительности: о созыве съезда ЦИК был оповещен 5 октября, и «ссылка на отсутствие бумажно-формального оповещения является придиркой, продиктованной политическими мотивами данного состава бюро, направленными против состава данного съезда».

Северная область представлена на съезде с достаточной полнотой; против представительства Советов, не входящих в состав области, на Московском областном съезде ЦИК не протестовал.

«Общее положение страны, требующее немедленного сплочения всех Советов для работы над разрешением очередных задач, не оставляет для съезда возможности отсрочки своих заседаний…

Подобное поведение бюро ЦИК, стремящегося аннулировать решения съезда, является тем более странным, что сам ЦИК считал себя в свое время возможным принимать ответственные решения, не обращаясь к созыву Всероссийского съезда, перед которым он обязан отчетностью, и был бы обязан не препятствовать, а, наоборот, содействовать скорейшему созыву областных, а затем Всероссийского съезда Советов».

Так как на съезде присутствуют не представители партий, а представители Советов, то постановлено запросить, одобряют ли соответствующие Советы действия своих делегатов, отказывающихся принимать участие в работе съезда.

Троцкий в докладе о текущем моменте развернул картину процесса роста революционного сознания пролетариата и народных масс за время революции.

«Власть была царская, перешла она к буржуазии, ее сменила мелкая буржуазия в лице меньшевиков и правых эсеров, наконец, когда революционное сознание народа созрело, весь народ голосует за большевиков. Народ нам доверяет и поручает взять власть в свои руки…

Революция превращается в смертельный поединок революции с контрреволюцией и ее приказчиком — Керенским. Все положение страны говорит нам: вы обязаны разрешить задачу, которая стоит перед страной, и, хотя бы ценою жизни, взять власть в свои руки! Наш съезд должен показать, что за нами не только слова, но и материальная сила!»

Троцкий на могиле контрреволюции. Плакат 1922 года

Резкой критике Троцкий подверг направленную против Советов статью «Кризис советской организации», появившуюся в тот же день в официальном органе ЦИК Советов — «Известиях». Предложенная Троцким резолюция призывает к восстанию, совершенно не связывая последнее с Всероссийским съездом Советов:

«Временное правительство губит страну и держится только на силе. Но страна хочет жить, и Вр. пр-во должно сойти с ее дороги. На стороне Советов не только право, но и сила. Время слов прошло. Наступил час, когда только решительным и единодушным выступлением всех Советов может быть спасена страна и революция и решен вопрос о центральной власти… Пусть принятие этой резолюции означает переход от слов к делу».

Резолюция принята единогласно при трех воздержавшихся эсерах.

Сам Троцкий в «Истории русской революции» вспоминает о значении съезда и своего выступления:

«Не ограничиваясь агитационной кампанией, большевики создали для себя важную организационную базу, созвав съезд советов Северной области в составе 150 делегатов от 23 пунктов. Это был хорошо рассчитанный удар. ЦИК, под руководством своих великих мастеров на малые дела, объявил Северный съезд частным совещанием. Горсть меньшевистских делегатов не принимала участия в работах съезда, оставаясь лишь «с информационными целями».

Как будто это могло хоть на йоту умалить значение съезда, на котором были представлены советы Петрограда и периферии, Москвы, Кронштадта, Гельсингфорса и Ревеля, т. е. обеих столиц, морских крепостей, Балтийского флота и окружающих Петроград гарнизонов. Открытый Антоновым съезд, которому намеренно придавалась военная окраска, прошел под председательством прапорщика Крыленко, лучшего агитатора партии на фронте, будущего большевистского Верховного главнокомандующего. В центре политического доклада Троцкого стояла попытка правительства вывести из Петрограда революционные полки: съезд не позволит «обезоружить Петроград и задушить Совет». Вопрос о Петроградском гарнизоне есть элемент основной проблемы о власти. «Весь народ голосует за большевиков».

Антонов (Овсеенко) в докладе о военно-политическом положении указывал на необходимость устранения нынешнего правительства как не отвечающего интересам революции и замены его властью Советов. Лашевич, от имени фракции большевиков, призывал места последовать примеру Петрограда, создавшего Военно-Революционный Комитет, в руках которого в ближайшее время фактически будет сосредоточена возможность распоряжаться солдатской силой, и закончил речь словами, что лозунг «вся власть Советам» ныне перестал быть лозунгом и должен стать делом. — Предложенная фракцией большевиков соответствующая резолюция принята большинством всех против одного.

Латышский делегат Петерсон обещал на защиту съезда советов 40 000 латышских стрелков. Его заявление было встречено овацией.

Латышские стрелки

Общим собранием рабочих всего петербургского Обуховского завода 13 октября избрана делегация для присутствия на Северном областном съезде Советов. Наказ данной делегации требует немедленного перехода власти в руки Советов и заявляет:

«[Съезд] в лице обуховских рабочих найдет надежную поддержку в его борьбе с контрреволюционным Временным правительством… Мы заявляем, что защита Петрограда может быть действительной только в руках власти революционных солдат, крестьян и рабочих, а не временного контрреволюционного правительства, желающего вывести революционных солдат из Петрограда, чтобы передать очаг русской революции в руки Вильгельма и сговорившихся разбойников — капиталистов, желающих утопить в крови русскую революцию. Да здравствует власть Советов! Да здравствует социальная революция! Да здравствует Интернационал!»

Английским королем в специальной аудиенции принят в Букингемском дворце генерал Ромейко-Гурко, бывший главнокомандующий Западным фронтом, посаженный в Петропавловскую крепость после обнаружения его переписки с бывшим царем и затем исчезнувший из России.

В «Известиях ЦИК Советов» на передовице напечатана редакционная статья: «Кризис советской организации». В ней Советы рассматриваются лишь как «временные бараки», покидаемые демократией по мере того, как отстраивается «постоянное здание нового строя», как организация, обреченная на умирание.

В Москве начали функционировать десять районных дум с преобладающим большевистским составом. В результате выборов по 17 районным думам они получили 51% мест вместо 11%, эсеры получили 14% вместо 60%; в 11 районах большевики имеют абсолютное большинство.

Исполком Московского Совета рабочих депутатов постановил организовать экономический отдел для разработки финансово-экономических вопросов и проведения в жизнь экономической программы революционной демократии. В отдел избрано 16 большевиков, 8 меньшевиков, 6 эсеров и 1 объединенец.

Общее собрание рабочих завода «Старый Парвиайнен» в Петрограде присоединилось к резолюции Балтийского флота и заявило по поводу провокаций капиталистов:

«Мы твердо заявляем, что выйдем на улицу тогда, когда найдем это необходимым. Нас не пугает предстоящая близкая борьба, и мы твердо верим, что выйдем из нее победителями».

Солдатами и офицерами гвардии Волынского полка в Петрограде принята резолюция, выражающая возмущение намерением правительства вывести петроградский гарнизон, требующая вооружения рабочих и передачи власти Советам. Полк заявил о полном и тесном единении с Петроградским Советом. Аналогичные резолюции вынесены общими собраниями гвардейского Егерского резервного полка, 125-го пехотного запасного полка и общим собранием уполномоченных домовых комитетов Обуховского района в Петрограде.

Петроградский гарнизон

В «Известиях ЦИК СР и СД» продолжают публиковаться списки собраний, требующих съезда Советов для организации власти. В частности, Исполком Луганского Совета вынес резолюцию об отказе в доверии «сфабрикованному ЦИК’ом и Временным правительством предпарламенту и о полной поддержке съезда Советов».

Газета «Рабочий путь» опубликовала список резолюций протеста против травли вождей большевиков и против содержания в тюрьмах борцов за народное дело.

В Ревеле открылся съезд Советов депутатов рабочих, солдат, матросов, безземельных и малоземельных крестьян Эстонского края. 24 делегата — большевики, 9 — левые эсеры и 1 меньшевик.

В Петрограде вышел первый номер крестьянской газеты «Деревенская беднота», издаваемой военной организацией при ЦК большевиков.

В Харькове закрылась областная конференция Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. 51 голосом принята резолюция меньшевиков; резолюция фракции большевиков получила 46 голосов.

Екатеринославский Совет 65 голосами принял резолюцию украинских социал-демократов о признании Центральной Рады высшим краевым органом на Украине и включении Екатеринославской губернии в состав Украины. Резолюция фракции большевиков о признании права на самоопределение и осуществлении плебисцита собрала 38 голосов; резолюция меньшевиков и Бунда о разрешении вопроса съездом земских и городских самоуправлений — 39 голосов.

По случаю украинизации крейсера Балтийского флота «Светлана» Черноморский флот поднял украинские флаги.

В Москве открылась 2-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов; в президиум избрано 7 большевиков, 1 меньшевик и 1 эсер.

В Москве делегатское собрание городских рабочих и служащих постановило предъявить городскому самоуправлению ряд правовых требований, уполномочив стачечный комитет, в случае их неудовлетворения, объявить и провести всеобщую забастовку городских рабочих и служащих.

Совет союза казачьих войск избрал своим представителем на конференцию союзных правительств в Париже председателя Совета, войскового старшину Дутова. Исключенный из партии эсеров Савинков кооптирован в состав Совета союза казачьих войск и выбран в качестве представителя казаков в предпарламенте.