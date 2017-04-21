Красноярск, 21 апреля, 2017, 12:35 — ИА Регнум.

В рамках Красноярского экономического форума-2017 подписано соглашение о сотрудничестве по обустройству поймы реки Базаиха. Соглашение о сотрудничестве по обустройству территории, прилегающей к фанпарку «Бобровый лог», подписали глава города Красноярска Эдхам Акбулатов и вице-президент — статс-секретарь — руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Подписание соглашения

Отметим, что ежегодно фанпарк «Бобровый лог» посещают более 300 тысяч человек. Горнолыжный комплекс по праву является одной из точек притяжения не только красноярцев, но и гостей города. Особую значимость формирование привлекательной территории, примыкающей к фанпарку, приобретает в связи с предстоящей Универсиадой 2019 года. Поскольку трассы горнолыжного комплекса станут объектом международных студенческих соревнований.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Фанпарк «Бобровый лог» уже давно стал визитной карточкой Красноярска и является катализатором благоустройства среды вокруг. Теперь вместе с компанией «Норильский никель» мы будем работать над тем, чтобы сделать прилегающую к фанпарку территорию современной, комфортной и удобной. Одним словом, еще одним общественным пространством Красноярска. Что очень важно — предполагается и обустройство частного жилого сектора, который прилегает к фанпарку «Бобровый лог». И я рассчитываю, что после завершения всех работ это пространство будет востребовано горожанами».

Говоря о начале реализации проекта, Елена Безденежных подчеркнула, что к обустройству поймы реки Базаиха компания приступит после утверждения проекта: «В наших планах — обустройство подъездных путей, формирование пешеходных дорожек, устройство освещения и целый ряд других работ. «Бобровый лог» — это горнолыжный комплекс, но не все катаются на лыжах. После благоустройства горожане увидят безопасную и красивую среду, в которой можно будет комфортно проводить время, гулять со своими детьми».