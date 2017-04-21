Хабаровск, 21 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум.

В Хабаровске два человека погибли при нападении неизвестного на приёмную УФСБ России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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Инцидент произошел в 17:02 по местному времени (10:02 мск). Мужчина вошел в приемную и открыл огонь по находившимся там людям, не пересекая зону технического контроля.

Погибли два человека — сотрудник ФСБ и один из посетителей, гражданин страны из СНГ. Второй посетитель ранен.

Нападавший ликвидирован. На месте происшествия идут необходимые оперативно-следственные мероприятия.