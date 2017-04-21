Ростов, Ярославская область, 21 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области создают тепличное хозяйство, а объем инвестиций в него составит 5 миллиардов рублей. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. На базе инвестплощадки «Ростовская» создадут тепличное хозяйство, где на 20 гектарах будут размещены теплицы. Овощи смогут выращиваться круглый год. Размер всего участка для хозяйства составит 50 га, там есть возможность подключения электричества, газа и воды.

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«Инвестором является московский холдинг «Полимер». Выращивание овощей и фруктов — это не основная его деятельность. Они занимаются поставкой полипропиленовых труб для тепличных хозяйств, но, наверное, решили теперь сами попробовать заняться сельским хозяйством. Сейчас идет прединвестиционная фаза, а строительство должны закончить в 2019 году. Срок окупаемости 8 лет», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела экономического анализа и инвестиций департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Ольга Васятина.

Инвестиционная площадка «Ростовская» находится на территории города Ростова Ярославской области, на въезде в Ростов с восточной стороны. Инвестиционная площадка находится в собственности правительства Ярославской области, под управлением АО «Корпорация развития Ярославской области».