Москва, 21 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум.

Военнослужащие арктической мотострелковой бригады продолжают осваивать новые образцы военной техники, адаптированной к низким температурам. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства, сообщили в Минобороны.

Mil.ru Посадка на полярный аэродром

«Наряду с этим Северный флот решает задачу по ликвидации экологического ущерба на островах. В прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1600 тонн отходов. В ближайшие два года эта работа будет продолжена», — сказал Шойгу.

«Большое внимание уделяется развитию военной инфраструктуры на побережье и островах. В 2017 году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий», — пояснил министр.

Кроме того, восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике.

«Предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом РФ», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа 29 марта. Путин ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны России.

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