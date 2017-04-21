Москва, 21 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день подразделения военной полиции созданы в каждом гарнизоне и во всех воинских частях. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства, сообщили в Минобороны.

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«Проделанная в 2016 году работа позволила снизить общее количество преступлений на 5,1%, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями — на 37,6%, с рукоприкладством — на 16%», — отметил Шойгу.

Аварийность на военном транспорте по вине военных водителей уменьшилась на 19%.

Количество находящихся в федеральном розыске военнослужащих сократилось почти на 12%.

«Решаются и другие задачи. Так, в Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили охрану российских врачей на 92 выездных приёмах мирных граждан, проведение 350 гуманитарных акций и сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами», — перечислил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России проходит весенний призыв, который стартовал 1 апреля. В ходе весеннего призыва на военную службу планируется призвать 142 тыс. человек.