Ижевск, 21 апреля, 2017, 12:08 — ИА Регнум.

В Ижевске водитель грузового автомобиля ГАЗ наехал на оставленную на тротуаре коляску с ребенком. В результате происшествия младенец скончался на месте, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Удмуртии.

УГИБДД Удмуртии Место ДТП

В настоящее время сотрудники управления ГИБДД выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Мальчик 2015 года рождения находился в этом месте в коляске, поскольку отец на непродолжительное время оставил его одного, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Автозаводской.