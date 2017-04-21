Вашингтон, 21 апреля, 2017, 12:08 — ИА Регнум.

Американские ученые решили проверить, есть ли связь между социальной активностью особи и воздействием алкоголя на мозг. Для этого они поместили «компанейских» речных раков и раков-одиночек в аквариум с водой, смешанной со спиртом. Статья об исследовании опубликована в Journal of Experimental Biology.

Pixabay.com Раки

Выяснилось, что раки, которые активно взаимодействовали друг с другом, пьянели быстрее, чем одиночки. По мнению ученых, активная социализация влияет на активность нейронов и их структуру, в результате признаки опьянения, то есть воздействия на мозг этанола, проявляются быстрее.

Молодых раков вида Procambarus clarkii исследователи поместили в аквариумы, при этом в воду добавляли разное количество спирта. Наибольшая концентрация этанола в воде составляла 1 моль на литр.

При этом одни раки до помещения в аквариум находились в одиночестве 7−10 дней, а другие были вместе. В воде с максимальной концентрацией алкоголя первые пьянели через полчаса, а вторые — через 20 минут.

Признаки опьянения у раков хорошо заметны, поясняют ученые. Сначала они принимают агрессивную позу, вытягивая конечности, двигают хвостом, а затем переворачиваются на спину и не могут пошевелиться.

Ученые отмечают, что этанол воздействует на мозг сложным образом, подробности этого процесса до сих пор не изучены до конца. Специалисты будут продолжать эксперименты в этой области.