Краснодар, 21 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум.

В кубанской столице машина скорой медицинской помощи оказалась участником дорожно-транспортного происшествия. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел поздно вечером 20 апреля на пересечении улиц Красных Партизан и Воровского. К счастью, автобусная остановка была пуста.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

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16 часов за рулём: в Краснодаре водитель скорой стал виновником ДТП

В ГУ МВД по региону пока официально сообщили, что скорая столкнулась с легковым автомобилем, а затем врезалась в автобусную остановку. Есть и пострадавшие, пишет «Российская газета». Травмы получила женщина — водитель легкового автомобиля.

Кто спровоцировал аварию, пока неизвестно. Выяснением обстоятельств ДТП уже занялись дорожные полицейские. Как сообщают очевидцы, машина скорой помощи ехала с включенными сиреной и проблесковыми маячками.

Видео с места ДТП пользователи уже выложили в соцсети.

Видео опубликовано в группе «Жесть Краснодара», автор: Артур Сергеевич

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По данным регионального ГИБДД, за прошедшие сутки, 20 апреля, в Краснодарском крае произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 16 были травмированы. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2,6 тыс. нарушений правил дорожного движения, из них 250 совершили пешеходы.