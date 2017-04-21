Москва, 21 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. 63% граждан Российской Федерации выступают за захоронение тела Владимира Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У временного мавзолея В.И. Ленина. 1924

«Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно, а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог, — говорится в сообщении. — Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас».

Кроме того, 39% жителей России считают Мавзолей Ленина туристическим объектом и относятся равнодушно. 18% опрошенных считают, что тело великого вождя по праву находится в сердце страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Госдуму РФ был внесен законопроект с предложением правового механизма для перезахоронения тела Ленина. Поправками в закон «О погребении» предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей.

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