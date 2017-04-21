Вена, 21 апреля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует провести министерскую встречу по мониторингу, на которой будет обсуждаться соглашение о сокращении объемов добычи нефти, в Вене 24 мая, то есть за день до самого заседания картеля. Представители российского энергетического ведомства тоже примут участие в переговорах. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Pixabay.com Добыча нефти

Он отметил, что секретариат ОПЕК предложил провести встречу по мониторингу 24 мая. Российская сторона не возражает относительно таких условий. В настоящее время ожидается получения согласия от других стран, задействованных в мониторинговой комиссии.

Напомним, что 25 мая в Вене состоится также встреча членов картеля. Как ранее заявлял генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в результате ряда встреч в конце мая 2017 года может быть принято решение о продлении действия соглашения о сокращении объемов добычи нефти.

О возможности продления сделки по нефти говорили давно. Изначально ряд стран высказывался за пролонгацию соглашения, однако многие не торопились с выводами. В частности, российская сторона указывала на то, что продление соглашения возможно, однако пока свой вердикт не вынесет мониторинговая комиссия, говорить об этом рано. Такую позицию в Минэнерго РФ подтвердили в четверг, 20 апреля.

Однако до встречи ОПЕК остается чуть более месяца, а министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, как ранее передавало ИА REGNUM, заявил, что некоторые страны-нефтепроизводители уже готовы продлить сделку. По словам аль-Фалеха, уже имеется даже предварительная договоренность с рядом стран. Однако какие именно это страны, министр не сказал. Он также указал на то, что имеет особого значение то, на какой срок может быть пролонгировано соглашение. Это может быть и полгода, и девять месяцев, и год.

В тот же день министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи в интервью агентству Bloomberg заявил, что страны, которые входят в совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, договорились о возможном продлении соглашения по уменьшению добычи нефти с целью сокращения запасов. А это такие страны как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, которые являются членами ОПЕК, а также Бахрейн и Оман, которые не входят в картель.

Ранее эксперты американского инвестиционного банка Citigroup отмечали, что сегодня соглашение «ОПЕК плюс» имеет огромное значение для рынка. Может, даже большее, чем информация о запасах нефти в США. Поэтому, по мнению аналитиков, если члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, решат продлить сделку, то в течение нескольких месяцев цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель, а до конца года и вовсе — до $65 за баррель.

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Напомним, что в феврале страны венского соглашения выполнили условия сделки в общей сложности на 94%, притом, что по итогам января было 86%. В феврале члены картеля соблюдали свои обязательства примерно на 106%, а другие нефтедобывающие страны — на 64%.

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук недавно говорил, что выполнение соглашения о сокращении нефтедобычи странами-нефтепроизводителями вне ОПЕК выросло с 30% в первый месяц действия соглашения до 60% во втором месяце и составило около 80% в марте.