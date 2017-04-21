Ярославль, 21 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления отклонил законопроект депутатов Сергея Балабаева и Василия Цепенды о запрете увековечивания памяти Иосифа Сталина. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете.

Duma.yar.ru Комитет по законодательству Яросблдумы

Под запретом увековечивания памяти в законопроекте понималось установка памятников, бюстов, присвоение наименований новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети, публичное оправдание, одобрение его деятельности в средствах массовой информации и так далее.

Против законопроекта выступала, в частности, фракция КПРФ. Лидер фракции Александр Воробьев предлагал авторам инициативы «место, которое чешется, защемить в дверях для того, чтобы у них там не чесалось и чтоб идиотские предложения не рождались».