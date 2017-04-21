Ярославль, 21 апреля, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Глава «Корпорации развития Ярославской области» Александр Гончаров уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Александр Гончаров.

Фото страницы Александра Гончарова в Facebook Александр Гончаров

Он проработал в своей должности почти три месяца. Ранее Александр Гончаров руководил экспертной группой «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ярославской области. С 2002 по 2008 год он возглавлял региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам России и руководил технопарком «Синергия» в Ярославле.

«Я буду заниматься инвестиционным бизнесом и попутно работать над привлечением крупных инвесторов для Ярославской области, в том числе финансовых и международных. Регион имеет большой инвестиционный потенциал. В «Корпорации развития Ярославской области» работа налажена, мы провели большую работу по развитию индустриальных и промышленных парков, актуализирована интерактивная инвестиционная карта региона, эффективно работает блок сопровождения инвесторов, настал черед выходить на другой уровень — привлечение инвестиций в регион», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Гончаров.

Как нам стало известно, Александру Гончарову предложили работу в представительстве Ярославской области в Москве. Возглавит ли Александр Гончаров представительство Ярославской области в Москве или будет работать в ее составе, пока неизвестно. В последнее время представительство возглавлял экс-председатель правительства области Александр Князьков. Он был назначен на этот пост после отставки с поста регионального премьера в 2016 году в связи со сменой губернатора области, и очевидно, это было своего рода временное трудоустройство. В январе Князьков уволился.

Напомним, что АО «Корпорация развития Ярославской области» было создано в 2016 году, 99% ее акций принадлежат Правительству региона и 1% поделили между собой мэрия Ярославля и администрация Ярославского района. «Корпорация развития ЯО» — по сути, это переименованное АО «Ярославский индустриальный парк», которое было создано в 2009 году. Этому обществу принадлежал индустриальный парк «Новоселки». Главной задачей новой структуры является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области.

Александр Гончаров был одним из немногих ярославцев в высших органах власти региона, назначенных на свою должность при новом врио губернатора Дмитрии Миронове.