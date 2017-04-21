Калуга, 21 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области на 0,97% увеличились оптовые цены на бензин и на 0,5% на дизельное топливо, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM. Тем временем, как заявил на заседании рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков, Калужская область занимает третье и четвертое места в рейтинге субъектов ЦФО по минимальным розничным ценам на топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Несмотря на повышение оптовых, розничные цены на бензин существенно не изменились, а на дизельное топливо даже снизились на 2,46% (на АЗС АО «Газпромнефть-Северо-Запад»).

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает третье место по автомобильному бензину (по 35,74 рублей за литр) и четвертое — по дизельному топливу (по 36,14 рублей за литр).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в РФ пока не прекращают свой рост. Максимум традиционно зафиксирован в Анадыре, где в марте 2017 года литр АИ-95 предлагали за 56 рублей. Высокие цены на нефтепродукты отмечены в Якутске, Магадане, Южно-Сахалинске, а также в Симферополе и Ставрополе.

Относительная стабилизация цен на бензин наблюдалась лишь в августе-сентябре 2016 года.