Казань, 21 апреля, 2017, 11:40 — ИА Регнум.

Казанский банк «Спурт» приостановил расходные и приходные операции по счетам клиентов. Головной офис работает, но никаких операций не производит, сообщает «Бизнес Online».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По техническим причинам все операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся», — пояснил оператор кол-центра кредитной организации. Накануне головной офис банка не работал также по техническим причинам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс. рублей. Введению лимитов предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. Глава банка Евгения Даутова отметила, что на фоне проблем в банковском секторе Татарии клиенты единовременно стали выводить гигантские суммы. Она отмечала, что ситуация стабилизируется через неделю.

Однако через месяц банк «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов с 50 до 30 тыс. рублей в сутки. По словам начальника отдела маркетинга и рекламы банка Андрея Тригермана, поток клиентов не иссякает, и вкладчики продолжают изымать средства со счетов. Он выразил надежду, что лимиты будут сняты «в течение какого-то срока», предположительно через неделю.

Банк «Спурт» был создан в 1992 году. Один из основных акционеров кредитной организации — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%. Филиалы кредитной организации, согласно данным официального сайта банка, расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе. В банковской системе РФ банк «Спурт» занимает 150-е место по размеру активов.