Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум.

В Ростовской области дан старт межрегиональной поисковой Вахте памяти «Весна Победы-2017». Как сообщили ИА REGNUM в поисковом отряде «Миус-фронт», полевые выходы будут организованы практически во всех уголках Дона, где шли бои в 1941—1943 годах.

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В экспедицию отправятся группы поисковиков не только из Ростовской области, но и представители различных российских регионов. Поисковики «Миус-фронта» традиционно возьмут на себя территорию Примиусья.

«В ходе работы на местах сражений поисковики рассчитывают найти братские могилы и отдельные захоронения защитников Ростова и Миусских рубежей, павших в феврале 1943 года. Работы выйдут на свою финишную прямую к 6 мая, когда на Самбекском мемориале состоится торжественное захоронение найденных Героев Отечества», — отметили в объединении.

Напомним, Аллея героев на Дону будет заложена в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Братская могила появится на территории будущего музея на Самбекских высотах. Траурная церемония перезахоронения останков бойцов, найденных на Миусских рубежах в 2016—2017 годах, состоится 29 апреля. Имена и фамилии солдат будут высечены на мраморных плитах. Сам же музей планируется открыть к 75-летию Великой Победы.

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Кроме участия в полевых выходах поисковики встанут в ряды «Бессмертного полка». Эта акция состоится во всех уголках Дона. В преддверии проведения шествия в Ростове-на-Дону проходит военно-патриотическая акция «Письмо в Бессмертный полк». Детский конкурс даёт возможность поздравить своих дедов и прадедов с Победой, поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Ростове-на-Дону беспрецедентная по своим масштабам акция «Бессмертный полк» пройдет в пятый раз. В этом году принято решение организовать нескольких колонн по 15 тыс. человек в каждой. Возглавит шествие военная техника, найденная поисковиками на полях сражений. В частности, легендарная «Катюша», танк Т-34, «полуторка», Willys (Виллис) и бронеавтомобили.

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Шествие начнется сразу после парада Победы на Театральной площади Ростова-на-Дону, в котором примут участие кадеты, юнармейцы и около 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа. Также по Театральной площади и Большой Садовой проедет около 50 единиц техники.