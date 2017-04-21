Калуга, 21 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Вопрос состояния общегородских дорог и тротуаров в Калуге вынесли на обсуждение на совместном заседании комитетов думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Виктора Борсука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. На заседании

Как сообщил депутатам начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, за последние годы основные усилия городской управы были направлены на ремонт дорог центральной части города. В 2016 году были отремонтированы 33 дороги и четыре тротуара. По одиннадцати объектам были выявлены дефекты, ведется претензионная работа.

Депутатами отмечалось большое количество провалов дорожного покрытия, в настоящее время разработан план ямочного ремонта дорог, на его реализацию планируется выделить порядка 15 миллионов рублей. Депутат Юрий Титков предложил вынести рассмотрение вопроса на заседание городской думы.

«История с некачественным ремонтом дорог повторяется из года в год, — подчеркнул Юрий Титков. — Этот вопрос необходимо серьезно рассмотреть в ходе часа контроля, ведь все мы видим в каком состоянии находятся дороги после зимы». Парламентарии поддержали инициативу.

На заседании одобрили предложения по постановке на учет бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать гидротехнические сооружения, расположенные в районе деревни Григоровка и в районе поворота на деревню Рождествено, а также водопроводные сети в районе улицы Степана Разина и канализационную сеть по улице Маршала Жукова.

В ходе заседания депутаты поддержали поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. В него дополнительно включили 13 объектов недвижимости: гаражи, лифтерные, разрушенное здание телятника, нежилые здания и помещения. Ранее эти объекты уже значились в плане приватизации 2016 года, но не были проданы.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос об увеличении стоимости прав на размещение рекламных конструкций на территории Калуги. Депутат Денис Курганов выступил с предложением увеличить на 10% плату за размещение рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности с целью увеличения доходов бюджета в сложной экономической ситуации.

Ранее это предложение не было поддержано в управлении экономики и имущественных отношений горуправы. По мнению заместителя начальника управления Романа Евстратова, рекламный рынок сокращается — за последние два года в Калуге он уменьшился более чем на 30%. По его мнению, повышение платы не приведет к существенному росту доходов бюджета. Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил дополнительно обсудить этот вопрос на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства при городском голове Калуги.

Также парламентарии поддержали предложение установить мемориальную доску почетному гражданину Калужской области, писателю Валентину Берестову.