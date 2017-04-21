Депутаты Калуги ужесточат контроль за ремонтом городских дорог и тротуаров
Калуга, 21 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Вопрос состояния общегородских дорог и тротуаров в Калуге вынесли на обсуждение на совместном заседании комитетов думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Виктора Борсука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщил депутатам начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, за последние годы основные усилия городской управы были направлены на ремонт дорог центральной части города. В 2016 году были отремонтированы 33 дороги и четыре тротуара. По одиннадцати объектам были выявлены дефекты, ведется претензионная работа.
Депутатами отмечалось большое количество провалов дорожного покрытия, в настоящее время разработан план ямочного ремонта дорог, на его реализацию планируется выделить порядка 15 миллионов рублей. Депутат Юрий Титков предложил вынести рассмотрение вопроса на заседание городской думы.
«История с некачественным ремонтом дорог повторяется из года в год, — подчеркнул Юрий Титков. — Этот вопрос необходимо серьезно рассмотреть в ходе часа контроля, ведь все мы видим в каком состоянии находятся дороги после зимы». Парламентарии поддержали инициативу.
На заседании одобрили предложения по постановке на учет бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать гидротехнические сооружения, расположенные в районе деревни Григоровка и в районе поворота на деревню Рождествено, а также водопроводные сети в районе улицы Степана Разина и канализационную сеть по улице Маршала Жукова.
В ходе заседания депутаты поддержали поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. В него дополнительно включили 13 объектов недвижимости: гаражи, лифтерные, разрушенное здание телятника, нежилые здания и помещения. Ранее эти объекты уже значились в плане приватизации 2016 года, но не были проданы.
В рамках заседания был рассмотрен вопрос об увеличении стоимости прав на размещение рекламных конструкций на территории Калуги. Депутат Денис Курганов выступил с предложением увеличить на 10% плату за размещение рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности с целью увеличения доходов бюджета в сложной экономической ситуации.
Ранее это предложение не было поддержано в управлении экономики и имущественных отношений горуправы. По мнению заместителя начальника управления Романа Евстратова, рекламный рынок сокращается — за последние два года в Калуге он уменьшился более чем на 30%. По его мнению, повышение платы не приведет к существенному росту доходов бюджета. Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил дополнительно обсудить этот вопрос на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства при городском голове Калуги.
Также парламентарии поддержали предложение установить мемориальную доску почетному гражданину Калужской области, писателю Валентину Берестову.