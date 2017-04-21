Новосибирск, 21 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум.

Председатель совета директоров группы компаний S7, уроженка Новосибирска Наталья Филева впервые вошла в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценено в $600 млн. Филева занимает 171-е место из 200.

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По данным издания, росту ее главного бизнеса — крупнейшего в России частного авиаперевозчика — помогли благоприятная ситуация на рынке, новые технологии и активный маркетинг.

Наталия Филева с мужем занимаются авиационным бизнесом с 1990-х годов. Началось все с приобретения пакета акций новосибирской авиакомпании «Сибирь», и переросло все в группу компаний, в которую входит еще один авиаперевозчик — «Глобус». В 2016 году авиакомпании группы S7 обслужили 13,2 млн пассажиров.

«Сибирь» — второй после «Аэрофлота» авиаперевозчик страны. В сентябре 2016 года S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт». Сделка предусматривает покупку корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, а также наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарного знака «Sea Launch».

Наталья Филева училась в НГТУ и окончила аспирантуру Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Помимо Филевой, в рейтинг 200 богатейших людей России попали еще несколько человек, так или иначе связанных с Новосибирской областью. Так, председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн», владеющий 50% холдинга «Новапорт», — акционер аэропорта «Толмачёво» Роман Троценко занимает 55-е место рейтинга (его состояние оценено в $1,6 млрд). Председатель совета директоров фармацевтической компании «Фармстандарт», выпускник Новосибирского государственного университете Алексей Харитонин — 81-е место рейтинга, его состояние оценивается в $1200 млн. Президент группы «Алттек», руководитель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Босов — на 97-м месте с доходом $950 млн. Экс-владелец новосибирской угольной компании «Белон» Андрей Добров занимает 176-е место, его состояние оценивается в $550 млн. И, наконец, выпускник Новосибирского госуниверситета Леонид Конобеев — на 192-м месте с состоянием $500 млн.