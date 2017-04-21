Ярославль, 21 апреля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Уполномоченным по правам человека в Ярославской области подготовлены и изданы «Справочник бездомного» и памятка «Как помочь бездомному». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

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В справочнике собрана полная информация о пунктах питания для бездомных, возможностях получения ночлега и одежды, медицинской и юридической помощи, возможностях трудоустройства. Памятка «Как помочь бездомному» содержит информацию для неравнодушных граждан о том, какие действия нужно предпринять, чтобы помочь людям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации. Материалы распространяются через ярославский муниципальный Дом ночного пребывания и общественные организации, также буклет размещен в соцсетях.

«В Ярославской области, к сожалению, ситуация с бездомными осложняется еще и тем, что отсутствует региональная нормативная база по ресоциализации указанной категории граждан, уже давно фактически прекратила свою деятельность дезинфекционная станция Ярославля. Единственное на весь регион учреждение для бездомных не имеет достаточного количества помещений и ресурсов для удовлетворения нужд области в этом вопросе, отсутствует женское отделение для бездомных. Все эти обстоятельства приводят к тому, что бездомные находятся в социальном вакууме, предоставлены сами себе, что не может не влиять на криминогенную обстановку», — сказал омбудсмен Сергей Бабуркин.

Уполномоченный считает необходимым создание областной и муниципальной целевых программ социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы; открытие центров помощи таким лицам на территории муниципальных образований региона.

Около месяца назад при ярославской епархии заработал Единый региональный круглосуточный социальный телефон для обращения по вопросам оказания помощи бездомным и попавшим в экстремальную ситуацию, работают благотворительные пункты питания. Юридическую, психологическую, адаптационную помощь оказывают бездомным людям ярославский Дом ночного пребывания, общественные и религиозные организации — Национальный фонд реабилитации личности, Комитет мира и согласия, РПЦ, благотворительный фонд «Дари добро».