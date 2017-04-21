Минск, 21 апреля, 2017, 11:11 — ИА Регнум.

Александр Лукашенко считает, что после введения Западом санкций против России значение Белоруссии для российской экономики возросло. Об этом он заявил, выступая 21 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Как отметил Лукашенко, для поднятия экономики Белоруссии на новый уровень жизненно необходимо находить дополнительные возможности для увеличения поставок белорусской продукции за рубеж. Параллельно, по его словам, следует осуществлять диверсификацию экспорта, однако делать это нужно без ущерба для традиционных для Белоруссии рынков, прежде всего в России.

«Достаточно сказать о программах по импортозамещению, к участию в которых недавно совершенно в Питере пригласил всех и президент России. Это впервые прозвучало из его уст. Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Беларуси в том плане, что экономика эта белорусская может быть востребована в России, в том числе по импортозамещению», — сказал Лукашенко.

В своём выступлении белорусский лидер также отметил, что республике «в наследство от Советского Союза досталось весьма специфическое хозяйство». «Наша промышленность представляла собой финишный, завершающий этап производства целых отраслей огромнейшей державы. Став независимой, республика была обречена на то, чтобы бóльшую часть производимой здесь продукции выводить за рубеж», — заявил он.

Следствием этого, по словам Лукашенко, стала зависимость страны от внешних рынков. «Достаточно одному из важных партнёров на чём-то споткнуться, это тут же ощущается у нас, — отметил он. — Санкционные отношения подкосили многих. Те, кто ранее охотно покупал наши тракторы, грузовики, сельхозтехнику, бытовую, мебель, одежду, обувь и прочее, сами еле сводили концы с концами. Потому не могли платить и покупать наши товары».

Ещё одним препятствием для продвижения продукции Белоруссии, по словам главы республики, становится укрепляющийся в мировой экономике принцип национального протекционизма: «Каждый сам за себя — этакий экономический национализм! Это усложняет продвижение нашей продукции».

Лукашенко отметил, что страны Европы, хоть и «пошли на некоторое сближение» с Белоруссией, по-прежнему «не дают хода ряду белорусских изделий», а рынки стран так называемой дальней дуги «давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко».