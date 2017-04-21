Ярославль, 21 апреля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В ярославском музее зарубежного искусства открылась выставка живописи, графики, скульптуры «Хочу на пляж». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.

Artmuseum.yar.ru Фрагмент афиши выставки

В двух залах музея представлены экспонаты на пляжно-купальную тематику. Среди них статуэтки купальщиц из фарфора и керамики. Интересны на выставке акварели 1920−1950-х годов Ивана Рерберга, Антонины Софроновой, Марии Бутровой, Давида Дубинского, Зои Бобковой, исполненные художниками на морских курортах. Этюды Владимира Милашевского и Василия Сигорского написаны на прудах Москвы и на Волге. Серия карандашных рисунков 1980-х годов Бориса Иванова посвящена различным курортным типажам.

Константин Юон изобразил купание девушек-крестьянок в уединенном месте. Исаак Бродский написал «дощатую купальню», а рисунки графика Бориса Иванова запечатлели курортников.

«Все экспонаты — из запасников нашего музея. Некоторые выставляются впервые. Идея выставки родилась благодаря ярославской погоде этого года. Рано пришла весна, сразу захотелось на пляж, но недавно пришло похолодание… Но на пляж все равно хочется», — сказала корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Ярославского художественно музея Дарья Большакова.