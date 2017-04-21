Краснодар, 21 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Опознан один из погибших при крушении сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря. Это Андрей Ведерников из Новороссийска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 21 апреля, семье погибшего моряка будет оказана финансовая помощь.

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В поисках пропавших в Черном море моряков спасатели прочесали 100 км берега

Решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей. Также всю необходимую помощь родственникам погибшего при проведении траурных мероприятий и похорон окажет администрация Новороссийска.

«Безусловно, мы окажем родственникам погибшего всю необходимую помощь и поддержку, — заверил мэр города Игорь Дяченко. — Все расходы, связанные с траурными мероприятиями, администрация Новороссийска возьмет на себя».

Дата похорон пока не определена. Родственники Андрея Ведерникова назовут ее позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Герои Арсенала», следовавший из порта Азов Ростовской области в Турцию, потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое граждан России и один гражданин Грузии.

Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения продолжается. Пока спасти удалось только одного человека. Это моторист затонувшего судна Константин Черненко. Он уже доставлен домой на Украину.

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Также спасатели обнаружили тела еще трех членов экипажа, двое из которых — граждане Украины. Их опознание пройдет на территории России. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.