Киев, 21 апреля, 2017, 11:09 — ИА Регнум.

За прошедшие сутки в Донбассе не стихали позиционные бои с применением танков, минометов калибра 82 и 120 мм, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 22 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня в 13 населенных пунктах.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелами украинских силовиков разрушения получили: г. Докучаевск, ул. Ленина, 96; г. Докучаевск, ул. Ленина, 100; Ясиноватский район, с. Спартак, ул. Киевская, 79 — вследствие попадания взрывоопасного предмета полностью уничтожена кровля», — говорится в сообщении.

При этом источник в пресс-службе Ясиноватской горадминистрации сообщил, что в результате боевых действий в с. Спартак (вблизи аэропорта Донецка) жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

«Около 18:00 ВСУ начали стрелять по селу Спартак, в результате чего зафиксировано попадание в дом по улице Киевская, 81. Полностью повреждена кровля. Сейчас выясняем, возможно, расположенные рядом дома тоже повреждены», — рассказала ДАН сотрудница мэрии Ясиноватой.

По данным источника в Народной милиции ДНР, в селе Спартак позиции ДНР подверглись обстрелам из танков и минометов ВСУ (выпущено свыше 200 снарядов и мин). «Накануне вечером украинская армия открыла массированный огонь из танка и 82-мм минометов по Спартаку. Обстрел продолжался несколько часов», — сказал источник.

Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима тишины со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, обстрелам подверглись позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Фрунзе, Калиновка и Калиново-Борщеватое. При этом ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

В свою очередь 21 апреля пресс-центр штаба АТО сообщает об обострении военной обстановки в Донбассе, в частности, войска ДНР и ЛНР 47 раз открывали огонь в сторону украинских военных. «За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.

«Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении. Так, огнем из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал мужественных защитников Авдеевки. По позициям вблизи шахты «Бутовка» применял танки, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Верхнеторецкого и Луганского бил из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам наших войск вблизи Каменки, Зайцево и Песок бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районах Майорска и Новгородского обстреливал из гранатометов», — отмечается в материале.

По данным украинского штаба, на Приморском направлении ВС ДНР из минометов калибра 82 мм и гранатометов обстреляли украинские войска в Марьинке и Красногоровке, а позиции ВСУ в Широкино и Водяном — из БМП и гранатометов различных систем. «По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а по опорным пунктам в районе Новогригорьевки из пулеметов крупного калибра», — информирует пресс-служба.

Кроме того, в Катериновке (на Луганском направлении) позиции украинских войск были обстреляны из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, а в Новозвановке — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также пресс-центр штаба «АТО зафиксировал неприцельный обстрел войсками ДНР жилых районов прифронтовой Авдеевки (под контролем ВСУ). В результате минометного огня никто из мирных жителей не пострадал, повреждены два жилых дома. «По состоянию на вечер 20 апреля 2017-го, старая часть этого населенного пункта снова находилась под вражеским огнем. В результате многочисленных обстрелов из минометов разного калибра два жилых дома были повреждены. Никто из гражданских жителей не пострадал. Утром на месте происшествия работали офицеры украинской стороны СЦКК (Совместный центр по координации режима прекращения огня) и представители Национальной полиции г. Авдеевка», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

Ранее, 21 сентября 2016 года, в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что ВСУ могут начать широкомасштабное наступление 26 апреля, в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. «Все факты, наоборот, указывают на подготовку Вооруженных сил Украины к развязыванию широкомасштабной войны на востоке страны. Также нельзя исключать того, что данное обострение будет использовано для обвинения Киевом представителей ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений. И, вероятнее всего, это случится в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое, по заявлению спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, состоится 26 апреля», — подчеркнул Басурин.