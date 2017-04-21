Ярославль, 21 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области управление Федеральной службы исполнения наказаний и региональный уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин договорились о взаимном сотрудничестве в сфере воспитания и реабилитации несовершеннолетних, совершивших преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФСИН.

СИЗО в Ярославле

Стороны договорились наладить информационный обмен, координировать и объединять усилия в деятельности по обеспечению прав и интересов несовершеннолетних в уголовно-исполнительной системе. Теперь детский омбудсмен будет с большей эффективностью выявлять, устранять и предупреждать нарушения прав осужденных несовершеннолетних.

«Уполномоченный по правам ребенка и так имеет право посещать СИЗО и колонии, но после заключения соглашения о сотрудничестве это стало менее официально. Сейчас мы стали больше прислушиваться к друг другу, строить совместные планы. Некоторые нарушения прав несовершеннолетних ему будет проще выявить, чем нам, и совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов в деле защиты детей. Мы планируем к 1 июня — Дню защиты детей — сделать большое совместное мероприятие», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника ярославского УФСИН Александр Степанищев.