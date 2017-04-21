Самара, 21 апреля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Задержанный в Самаре сотрудник агентурного аппарата подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки министерства обороны Украины депортирован в Донецкую народную республику. По данным регионального УФСБ, там его ждет дальнейшее разбирательство.

Alaska.coastguard.dodlive.mil Депортация

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональное УФСБ 13 апреля распространило информацию о том, что через несколько часов после прибытия в Самаре был задержан сотрудник украинской разведки.

По данным ФСБ, в ходе допроса признал, что осуществлял визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в ДНР (особое внимание уделял населенным пунктам Донецк и Ясиноватая), а также в России — в Ростовской и Самарской областях. Перед ним была поставлена задача сделать фото‑ и видеоматериалы, свидетельствующие о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях в юго-восточных регионах Украины.

В октябре — декабре 2016 года задержанный по заданию ездил в Ростов-на-Дону, изучал железнодорожный вокзал и автовокзал. Он сделал подробные схемы расположения помещений, прилегающих территорий, фиксировал посты охраны и полиции, их количество, местоположение видеокамер, собирал информацию о пропускном режиме и многое другое. Собранную информацию он передал в украинское ГУР.

В марте 2017 года он получил задание на сбор аналогичной информации в Самаре. После прибытия в город мужчина шесть часов собирал необходимые данные на железнодорожном вокзале. Там его и задержали с поличным.

В Россию мужчина попадал с территории ДНР.

ФСБ РФ заявляло, что задержанному грозило выдворение из страны с последующим закрытием ему въезда в Россию сроком на 10 лет.