Калуга, 21 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Не соответствующим требованиям назвали после прокурорской проверки питание в калужской детской городской больнице и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда». Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощникпрокурора Калуги Наталья Терентьева.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Согласно заключению экспертов центра гигиены и эпидемиологии Калужской области, отобранные пробы готовой продукции (кофейный напиток с молоком, каша пшеничная молочная, масло сливочное) не соответствовали существующим утвержденным нормативам.

Кроме того, тара, в которой доставлялся завтрак в педиатрическое отделение детской больницы, была грязной, а в пищеблоке медучреждения работали лица, не имеющие медицинских книжек и не прошедшие гигиеническую аттестацию. Выявлены нарушения и при хранении и отборе суточныхпроб, а в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» пищу доставляли транспортом, не прошедшим санитарную обработку.

По результатам прокурорской проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц. В отношении предпринимателя, обеспечивавшего питание детей в социальных учреждениях, возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , ранее о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации детского питания также заявили специалисты управления Роспотребнадзора по Калужской области. 5% готовых в 589 садах и школах региона не соответствуют санитарно-химическим показателям, а 1,4% блюд — микробиологическим. Кроме того, требованиям, предъявляемым к калорийности и химическому составу, не отвечают 1,6% проверенных блюд, а в 8% блюд была лабораторно подтверждена нехватка витамина С.