Вашингтон, 21 апреля, 2017, 11:45 — ИА Регнум.

Республиканцы и демократы в США объединились в стремлении противостоять американскому нефтяному гиганту ExxonMobil, который просит отменить ряд антироссийский санкций для более плодотворного сотрудничества с «Роснефтью». Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, группа законодателей от обеих партий обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой отказать корпорации в выведении из-под действия антироссийских санкций нескольких ее совместных проектов с российской нефтяной компанией.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Собеседник издания объяснил позицию противников такого решения: «Россия не сделала ничего такого, что могло бы стать основанием для ослабления санкционного режима».

Примечательно, что против послаблений для «Роснефти» выступают члены Конгресса США из числа Демократической партии и Республиканской партии. Один из источников издания отмечает, что такую позицию разделяют, например, сенаторы Марко Рубио, Роберт Менендес, Джон Маккейн и конгрессмен Элиот Энгл. В ExxonMobil комментировать эту информацию пока не стали.

В тексте статьи также приводится заявления Марко Рубио, где говорится, что разрешение для ExxonMobil по ведению дел с запрещенными российскими структурами действительно может соответствовать интересам самой американской компании. Однако такое решение не соответствует национальным интересам США, считает сенатор.

Напомним, что в 2014 году США ввели против России ряд санкций, в том числе они затронули нефтяную компанию «Роснефть». В результате было свернуло большинство совместных проектов ExxonMobil и российской компании. Это такие проекты, как добыча на шельфе Черного моря, в Западной Сибири и Арктике. Причем в 2011 году компании даже заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве РФ, США и третьих стран. А в 2014 году в Карском море было открыто новое крупное месторождение нефти и газа, однако из-за санкций ExxonMobil не может совместно с «Роснефтью» участвовать в геологоразведочных работах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская нефтяная компания обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и, несмотря на антироссийские санкции, разрешить продолжить сотрудничество с «Роснефтью». Речь шла в первую очередь о проектах в Черном и Карском морях.

Позднее стало известно, что соответствующий запрос был направлен в марте 2017 года. Однако представители ExxonMobil уже не в первый раз выступают с такой инициативой. Так, ранее они обращались с аналогичной просьбой в Минфин США в 2015 году.

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То есть первая заявка была направлена в тот момент, когда глава компании Рекс Тиллерсон, ныне являющийся госсекретарем США, не был отстранен от принятия решений. В Госдепартаменте объяснили, что после того как Тиллерсон в феврале текущего года был назначен на пост госсекретаря, он был отстранен на два года от принятия решений относительно судьбы ExxonMobil, чтоб не допустить таким образом конфликта интересов.

В марте 2017 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом. В переговорах также принимали участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Эта встреча оказалась первой между российским руководством и новым главой ExxonMobil. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта американская нефтяная компания продолжает оставаться активным участником российского рынка. ExxonMobil работает на российской территории более 20 лет по направлениям геологоразведки и добычи, переработки и сбыта нефти.

После введения санкций США против РФ и сворачивании ряда проектов «Роснефти» и ExxonMobil американская компания осталась задействована в проекте «Сахалин-1», а также в разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина. Причем в первом проекте за ExxonMobil — 30% активов проекта, 30% — у японской Sodeco, а у «Роснефти» и индийской ONGC — по 20%.

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