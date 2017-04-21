Майкоп, 21 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В России строится самый мощный в стране на сегодняшний день ветропарк. Первым регионом за 2017 — 2019 годы, где он появится, станет Адыгея. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 21 апреля, реализация первой очереди пилотного проекта уже начата.

Greenpeace.org Ветряная электростанция

Сейчас идет стадия проектирования, а уже в конце 2018 года начнется непосредственный монтаж оборудования. Планируется построить 60 самых современных ветроэнергетических установок на площадках Шовгеновского и Гиагинского районов.

«По результатам проведенных ветроизмерений у Адыгеи хороший ветропотенциал (6,2 м/с)», — отметил генеральный директор АО «ОТЭК» (дочерняя структура Госкорпорации «Росатом») Александр Корчагин.

Гендиректор АО «ОТЭК» подчеркнул, что приобретенный в Адыгее опыт строительства ветропарков будет транслироваться в другие регионы, станет своеобразным фундаментом для развития в стране ветроэнергетики.

Мощность ветропарка составит 150 МВт. Инвестиционные вложения оценены почти в 12 млрд рублей. Проект включает локализацию производства ветроэнергетических установок, строительство и эксплуатацию ветропарков. Ранее «Росатом» одобрил создание партнерства дочернего общества «ОТЭК» с голландским производителем ветроэлектроустановок (ВЭУ) Lagerwey. В течение 2017 года будет образовано совместное предприятие.

Добавим, что годовой объем потребления республикой электроэнергии превышает 1,4 млрд кВт/ч, при этом собственная выработка составляет порядка 8−10%. Предполагается, что с вводом в эксплуатацию ветропарков часть потребности региона в энергомощностях будет закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие 13 лет в регионах России планируется построить 16 ветряных электростанций (ВЭС). Такие данные содержатся в схеме территориального планирования в энергетике России до 2030 года. Большинство ветряных электростанций — пять объектов планируется построить в Южном федеральном округе. Так, в Астрахани запланировано строительство Астраханской ВЭС установленной мощностью 100 МВт. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2030 год. В Волгоградской области будет построен ветропарк «Нижняя Волга» мощностью 100 МВт в 2025 году и 900 МВт — в 2030 году.

В Яшкульском районе Калмыкии запланировано сооружение двух ветряных электростанций — Приютненской ВЭС в 2020 году, установленной мощностью 150 МВт, Поворотного ветропарка — в 2025 году, установленной мощностью 300 МВт. Также в округе в 2030 году будет введен в эксплуатацию Краснодарский ветропарк установленной мощностью 1000 МВт.