Ярославль, 21 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. 20 апреля политсовет Ярославского регионального отделения политической партии «Единая Россия» принял решение о проведении внутрипартийного предварительного голосования по выборам губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии. Однако процедура праймериз будет отличаться от той, по которой партия определяет кандидатов в депутаты муниципалитета Ярославля.

Единая Россия

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России», председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий голосовать за кандидатов праймериз смогут только делегаты конференции по выдвижению.

«Сначала кандидаты должны выдвинуться, потом — согласно положению, провести встречи с секретарями не менее половины местных и первичных отделений региональной партийной организации, а потом на конференции делегаты закрытым голосованием выберут партийного кандидата на губернаторские выборы», — рассказал Михаил Боровицкий.

XXIX конференция «Единой России», на которой и состоится данное голосование пройдет в Ярославле 8 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Ярославской области ранее заявлял врио губернатора Дмитрий Миронов.