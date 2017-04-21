Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Вопрос о проведении общегородского референдума относительно судьбы Исаакиевского собора внесут в повестку заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга с предложением отклонить эту инициативу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это было решено сегодня, 21 апреля, на заседании комитета Заксобрания по законодательству.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Комитет по законодательству предложил депутатам парламента отклонить инициативу проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора на основании несоответствия вопроса, предлагаемого на референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации» и статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 10 марта 2004 года №136−12 «О Референдуме Санкт-Петербурга».

Девять членов комитета по законодательству проголосовали за то, чтобы предложить Заксобранию отклонить назначение референдума. Двое высказались против, один воздержался.

Напомним, избирательная комиссия Санкт-Петербурга ранее зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Инициаторы референдума намеревались спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров ранее заявлял, что вопрос о референдуме может быть рассмотрен на пленарном заседании 26 апреля. Однако для этого требовалось юридическое заключение. На предыдущем заседании комитета по законодательству 14 апреля юристы еще не были готовы предоставить такое заключение.

Как известно, 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. За прошедшее время РПЦ так и не прислала в Смольный официальную заявку с просьбой о передаче Исаакиевского собора.