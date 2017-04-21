Ярославль, 21 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. ОАО «Водоканал ЯГК», который занимается водоснабжением и водоотведением на территории Тутаевского, Мышкинского, Ростовского, Переславского, Угличского, Борисоглебского, Пошехонского и Некоузского районов Ярославской области, признан банкротом. Предприятие подконтрольно правительству региона через ОАО «Ярославская генерирующая компания», которая также признана банкротом, находится в процедуре внешнего управления. 4 апреля 2017 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго» о банкротстве «Водоканала ЯГК», ввел процедуру наблюдения и назначил внешнего управляющего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном арбитражном суде.

Водоканал

Обслуживание сетей предприятия-банкрота передадут двум крупным водоканалам региона — ОАО «Ярославльводоканал» и МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал». Такое решение приняли в правительстве Ярославской области.

На совещании у директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрея Лукашова (копия протокола имеется в распоряжении ИА REGNUM ) было принято решение об изменении организации водоснабжения и водоотведения в Борисоглебском, Мышкинском, Некоузском, Переславском и Пошехонском районах. Эти районы обслуживало ОАО «Водоканал ЯГК», однако сейчас, заключили на совещании, оно не имеет возможностей для дальнейшей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

В результате в Борисоглебском районе решено было создать МУП по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению. «Водоканал ЯГК» поручили рассчитать суммы доходов на техническое обслуживание инфраструктуры и подготовить проект соответствующего договора с ОАО «Ярославльводоканал». Таким образом, «Ярославльводоканалу» будут переданы полномочия по техобслуживанию объектов водоснабжения в Борисоглебском районе. Аналогичным образом, но без создания МУПа «Ярославльводоканал» получит полномочия по техобслуживанию инфраструктуры в Переславском районе.

В Мышкинском, Некоузском и Пошехонском районах «Водоканал ЯГК» заключит аналогичный договор на техобслуживание инфраструктуры с МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал». При этом в Пошехонском районе часть инфраструктуры по итогам проведенных торгов переходит в частную собственность, а другая часть — в муниципальную собственность городского поселения Пошехонье (по решению суда).

Вероятно, «Ярославльводоканалу» придется обслуживать и сети Ярославского района, принадлежащие ОАО «ЖКХ «Заволжье». Ранее водоканал инициировал процедуру банкротства компании, обслуживающей ряд поселков Ярославского района, однако теперь ему предписано региональным департаментом ЖКХ отозвать иск и решить вопрос ликвидации задолженности путем купли-продажи имущества, иначе говоря, забрать сети предприятия-банкрота и обслуживать их самостоятельно. При этом в Ярославском районе «Ярославльводоканал» заключит договор с АО «ЯроблЕИРЦ», которое будет собирать деньги с населения, в том числе и за водоснабжение и водоотведение.

По сведениям источников ИА REGNUM, договоры об обслуживании сельских территорий, имущества предприятия-банкрота невыгодны ярославскому и рыбинскому водоканалам, им придется нести дополнительные расходы, которые не заложены в тарифы предприятий. Однако эти договоры навязываются предприятиям. При этом с банкротством «Водоканала ЯГК» и началом работы ярославцев и рыбинцев в районах фактически начнется анонсированное региональными властями объединение водоканалов региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об объединении водоканалов в Ярославской области был внесен в облдуму по инициативе регионального правительства еще в декабре прошлого года. Документ, предполагавший передачу полномочий по управлению операторами на областной уровень, вызвал множество вопросов у депутатов. Тем не менее, законопроект был поддержан в целом, но с отложением передачи полномочий до 2018 года. Судя по всему, власти решили начать объединение водоканалов фактически, не дожидаясь формальной передачи полномочий. Это возможно при согласии муниципальных властей Ярославля и Рыбинска, которым принадлежат предприятия.

Обращает на себя внимание еще один факт. 20 апреля совет директоров ОАО «Ярославльводоканал» решил увеличить уставной капитал на 450 млн рублей путем размещения дополнительных акций (копия соответствующего протокола есть в распоряжении ИА REGNUM ). Акции будут приобретены комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля по цене 100 рублей за штуку. Комитет заплатит за акции инфраструктурой, которая принадлежит мэрии, но находится в пользовании у водоканала.

Это повысит капитализацию предприятия и, следовательно, его инвестиционную привлекательность. Эксперты полагают, что это делается для последующей сдачи водоканалов региона в концессию. О такой возможности ранее заявляли чиновники правительства региона. При этом «активом» для концессионера» будут потенциально прибыльные водоканалы Ярославля и Рыбинска, а пассивом — «наследие «Водоканала ЯГК». При этом, как считают знакомые с ситуацией источники, у этой ситуации есть серьезные юридические сложности, связанные с банкротством «Водоканала ЯГК» и муниципальной формой собственности водоканалов-доноров.