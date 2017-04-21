Красноярск, 21 апреля, 2017, 10:04 — ИА Регнум.

В Красноярске состоялось III расширенное заседание Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В Ассоциацию входит 71 муниципальное образование страны, а одним из значимых направлений ее деятельности является обмен опытом работы муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. Красноярск как один из первых городов страны, который сформировал комплексный пакет градостроительной документации, реализующий проект муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, является авторитетной дискуссионной площадкой для мэров городов, входящих в состав АСДГ.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Заседание Совета АСДГ в Красноярске

Участники расширенного заседания Совета обсудили в Красноярске вопросы, связанные с современной ситуацией и перспективой развития местного самоуправления в России; вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти, роли муниципалитетов в разработке и реализации программы устойчивого развития России на период 2018—2024 годов.

Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал участникам заседания о ходе реализации в городе федеральных программ, направленных на благоустройство, возможностях и рисках, связанных с их выполнением, озвучил несколько инициатив, касающихся распределения полномочий между федеральным центром и муниципалитетами.

«Для решения проблем градостроительства, благоустройства, транспортной сферы городов не годятся меры косметического характера — устойчивость местных бюджетов должна быть возведена в ранг приоритета финансовой политики России. В результате реализации этого приоритета местное самоуправление сможет формировать необходимый нашей стране человеческий капитал, направлять энергию городского сообщества в позитивное, созидательное русло», — подчеркнул мэр Локоть.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в своем докладе особое внимание уделил вопросам экологии и формирования безбарьерной среды.

Он отметил, что в 2016 году на основании предложений горожан с повышенными потребностями здоровья был сформирован комплексный план по организации безбарьерной среды в Красноярске. Широкое обсуждение этого плана состоялось на площадке XII Красноярского городского форума. В комплексный документ были внесены не только направления деятельности, но и требования контроля проведения и приёмки работ по формированию безбарьерной среды, непосредственными участниками которых являются люди с повышенными потребностями.

«В прошлом году на 45 участках улично-дорожной сети Красноярска было выполнено понижение бортового камня, 27 светофорных объектов оборудованы звуковой сигнализацией. Частными перевозчиками, которые работают на маршрутах города, было приобретено десять автобусов, оборудованных средствами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями. Внедрен проект «Мобильный помощник», который позволяет оповестить водителей о перевозке маломобильных групп населения», — представил результаты проделанной работы Эдхам Акбулатов, подчеркнув, что дальнейшим шагом в этом направлении станет взаимодействие с частными организациями, предприятиями по вопросам формирования доступной среды.

Особый интерес у участников заседания Совета АСДГ вызвал блок выступления главы Красноярска по теме, касающейся решения экологических вопросов. На сегодняшний день они актуальны как для крупных, так и для средних муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Ведь города именно этих регионов являются промышленными центрами страны.

«К сожалению, ни у муниципалитета, ни у края практически нет административных полномочий, чтобы влиять на нарушителей экологического законодательства. На сегодняшний день мы разговариваем с собственниками промышленных предприятий лишь с позиции убеждения, а нужно — на основании закона. Необходимы серьезные изменения федерального экологического законодательства. И региональная, и муниципальная власть должны получить необходимые полномочия для обеспечения охраны окружающей среды. Только таким образом мы сможем реально изменить сложившуюся ситуацию. Считаю, что мы с вами, уважаемые коллеги, можем и должны выходить с соответствующими инициативами на федеральный уровень», — разъяснил свою позицию градоначальник.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Заседание Совета АСДГ в Красноярске

По окончании заседания член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что Красноярский экономический форум, заседание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, который проводится в рамках КЭФ, имеют серьезный, высокий уровень: «Участники заседания АСДГ не понаслышке знают о проблемах, с которыми сталкиваются муниципалитеты, потому что они работают, как говорится «на земле». И, как правило, эти проблемы для многих городов одинаковые. Они касаются развития общественного транспорта, безбарьерной среды, экологии, содержания дворовых территорий, благоустройства. Важно, что участники заседания высказали предложения и инициативы, которые в дальнейшем смогут стать основой для корректировки федеральных законов».