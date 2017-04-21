Самара, 21 апреля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Вечером 20 апреля Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева к мэрии Самары и главе города Олегу Фурсову, отказавшим организаторам провести социальный марш пенсионеров 23 апреля в центре Самары по указанным в заявке адресам, и вынес решение — устранить нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, сообщает ИА REGNUM.

Nathan Keirn Протест

«Необычная ситуация для самарских судов, городская общественность в шоке, в городе революционная ситуация. Администрация Самары настолько грубо и небрежно отнеслась к тому, чтобы нам отказать, что у суда при всем желании не осталось возможности встать на сторону мэрии, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции депутат Михаил Матвеев. — Достаточно привести в качестве примера то, что все места альтернативные, которые мэрия предложила организаторам шествия на окраине Самары, оказались площадками, прямо подпадающими под запрет регионального закона о проведении публичных мероприятий рядом с социальными объектами. Администрация города попала на расставленные ей самой же грабли».

По словам парламентария, другая небрежность властей — невозможность согласования шествия из-за ранее поданного уведомление какого-то гражданина, который по всем заявленным организаторами шествия адресам решил провести пикеты в поддержку семейных ценностей. Но уведомление этим гражданином было подано за 2 дня до максимального срока подачи заявок на митинги шествия, предусмотренного законом.

«На суде было очевидно, что чиновники просто считать не умеют — ни расстояние до поликлиники и детсада, ни количество дней. Итог: марш состоится 23 апреля, сбор и построение колонны у ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина (метро «Российская»), далее маршрут марша пройдёт по проезжей части проспекта Ленина до площади Героев 21 Армии, где состоится зачитывание резолюции», — резюмировал Матвеев.

Как отметил политик, впервые за многие годы протестное шествие с транспарантами пройдет по проезжей части в центре Самары, для этого будет перекрыто движение транспорта. Организаторы акции — депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Максим Федоров из Октябрьского райсовета. Количество заявленных участников — 300 человек, но организаторы напоминают, что на прошлую акцию протеста пришло около 4 тыс. самарцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Самарский регион сотрясают протестные митинги против отмены льгот самарским пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина. В Самаре 2 апреля прошел четвертый с начала 2017 года митинг, на который пришли около 4 тыс. граждан. Протестные акции проходили на окраине Самары — у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке.