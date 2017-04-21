Москва, 21 апреля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали решение МЭР проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. По мнению главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова (ЛДПР) расчеты должны длиться пять минут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Удивляет позиция Минэкономразвития, которые вот начали считать. Детский сад! Что там считать? Нам известно, сколько работающих пенсионеров, надо умножить на коэффициент, получить ту сумму, которую надо в бюджете найти, выделить для того, чтобы проиндексировать пенсию работающим пенсионерам. Это делается в течение пяти минут — нет, они будут сейчас считать», — заявил Нилов.

При этом согласился, что найти источники финансирования не так просто, однако парламентарий напомнил ситуацию, когда принималось решение о единовременной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. рублей. «Да, найти источники — это сложнее. Но нам президент показал, что если нужно, источники можно очень быстро найти», — сказал глава комитета Госдумы.

Чиновники Минэкономразвития прорабатывают вопрос индексации выплат работающим пенсионерам, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Красноярского экономического форума. Пенсии работающих пенсионеров были заморожены с января 2016 года.

Вопрос индексации выплат работающим пенсионерам поднял премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой. Глава правительства отметил, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага.