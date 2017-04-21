Хабаровск, 21 апреля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Прокуратура Хабаровского края признала жителя региона Юрия Чернозатонского незаконно репрессированным и реабилитировала его, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Хабаровский край поселок Ванино: Поклонный крест в память о жертвах сталинских репрессий

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Житель Хабаровского края Леонид Чернозатонский, 1888 года рождения, в сентябре 1941 года был арестован сотрудниками НКВД на станции Облучье, неподалеку от Хабаровска. Его обвинили в том, что возвращаясь из служебной командировки из Москвы, он, якобы, вел антисоветские разговоры с попутчиками. Леониду Чернозатонскому дали 5 лет лагерей. И больше никаких сведений о его судьбе нет.

Его сын, Юрий Чернозатонский только сейчас сумел добиться признания невиновности отца, а также его и своей реабилитации.

Когда отца арестовали, Юрий Леонидович был маленьким ребенком и сполна хлебнул всех «прелестей» существования «сына врага народа». Прокуратура Хабаровского края на основании Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» признала Юрия Чернозатонского незаконно репрессированным, оставшимся по причине политических репрессий в детском возрасте без попечения отца и реабилитировала его.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до сих пор нет единого отношения в обществе к имени Иосифа Сталина и к политическому режиму, созданному им. Одни требуют возвращения памятников Сталину, как главнокомандующему армии, победившей фашизм, другие настаивают на том, что Сталин — величайший преступник, уничтоживший миллионы соотечественников.