Стокгольм, 21 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум.

МИД Швеции вызвал российского посла в королевстве Виктора Татаринцева для обсуждения ряда вопросов, в том числе о нарушениях прав геев в Чечне.

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«Российский посол был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Анникой Сёдер. Среди прочих обсуждался вопрос о гомосексуалистах в Чечне», — цитирует представителей шведского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Представитель МИД королевства Лиза Кварфордт сообщила, что информация о задержаниях представителей секс-меньшинств в Чечне вызывает большое беспокойство правительства Швеции. Факт встречи Татаринцева и Сёдер подтвердили и в российском МИД, но подробности разговора не сообщили.

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Песков прокомментировал информацию о «задержаниях» гомосексуалистов в Чечне

Напомним, ранее вопрос о судьбе геев в Чечне предложила обсудить на заседании ООН постоянный представитель США в этой организации Никки Хейли. Она потребовала провести расследование и наказать виновных в якобы исчезновении более 100 лиц нетрадиционной ориентации. Обеспокоенность задержаниями гомосексуалистов в Чечне выразил также и американский сенатор Бен Кардин, член сенатского Комитета по международным делам, и глава Европарламента Антонио Таяни.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в Чечне задержали более 100 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, была опубликована «Новой газетой» 1 апреля. По материалам газеты правоохранительными органами были проведены проверки, инициированные уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Однако сведения, изложенные в газете, не подтвердились.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие «обезличенные жалобы» о преследовании геев в Чечне являются «фантомными». Информации от конкретных лиц, которые якобы пострадали от этих преследований, не получено.

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