Вашингтон, 21 апреля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. 20 апреля Федеральная резервная система США опубликовала сообщение, в котором говорится, что Deutsche Bank оштрафован на 156 миллионов долларов, сообщает Das Handelsblatt.

Nordenfan Штаб-квартира Deutsche Bank

Немецкий банк обвиняется в «небезопасных практиках на внешних валютных рынках».

Это не первый случай с обвинениями в сторону DB: в конце марта Федеральный суд штата Коннектикут потребовал у банка штрафных выплат в размере 150 миллионов долларов из-за скандала вокруг манипуляций процентными ставками Libor и Euribor.

В 2016 году Deutsche Bank выплатил США штраф в размере 7,2 миллиарда долларов за обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США.

Из-за больших штрафов и судебных разбирательств немецкий банк закончил 2016 год с убытками в размере 1,4 миллиарда евро.